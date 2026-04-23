共同研究を巡る便宜の見返りに東大大学院元教授らを風俗店などで接待したとして、贈賄罪に問われた一般社団法人代表理事は23日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた上で「絶対的権力の前で断ることはできなかった」と述べた。