23日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比11銭円安ドル高の1ドル＝159円32〜35銭。ユーロは57銭円高ユーロ安の1ユーロ＝186円59〜61銭。ホルムズ海峡でイラン革命防衛隊が船舶2隻を拿捕したと伝わり、中東情勢が緊迫し原油先物価格が上昇。「有事のドル買い」が進んだ。市場では「停戦交渉の先行きは再び不透明感が出ている」（外為ブローカー）との声があった。