関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（16）（連載15：新日本への復帰と、アントニオ猪木との一騎打ち乱闘を起こした前田日明は「正直すぎる」＞＞）プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第16回は、さまざ