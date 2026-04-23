新DCスタジオからの異色のホラー新作『CLAYFACE』が、邦題『クレイフェイス』として2026年10月30日（金）より日本公開されることが決定した。あわせて、インターナショナル・ティザートレーラーとティザーポスターも全世界同時解禁となった。 本作でDCスタジオが打ち出すのは、ヒーロー映画というよりむしろ本格ホラー・スリラーの方向性だ。監督は『バイオ