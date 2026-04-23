中日は23日、7月11日の広島戦でOmoinotakeが試合前のセレモニアルピッチ、試合後にミニライブを開催すると発表した。同日はブルーサマーフェスティバルとして開催。▼ Omoinotake「ブルーサマーフェスティバル2026にてライブをさせていただくことになりましたOmoinotakeです！ツアーで何度も訪れている大好きな愛知県で、こんな機会をいただいたことを、とても嬉しく思っています！高橋周平選手には2024年から僕たちの曲を登場曲