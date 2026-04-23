飯田泰三さん今年は政治学者、思想史家の丸山眞男没後３０年。著作集刊行やアーカイブ作成が続いてきた。「仕事は受け継がれていると思いたいけれど」丸山が、日本の神話から鎌倉新仏教まで論じた１９６４年度の『丸山眞男講義録第四冊』（９８年刊）で、編集を担当。それを精読した自らの２００４年の講義「日本政治思想史」の記録が本書だ。日本に外来思想が入ると、古くからある思想の「古層」や「原型」によって変容さ