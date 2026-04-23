『ミケーネ文明古代ギリシアの原像』周藤（すとう）芳幸著岩波新書９９０円『世界政治１民主化と権威主義化』岩崎正洋、松尾秀哉編ちくま新書１０５６円◇滅びた文明の実態を復元するのはとても難しい。その一つ、ミケーネ文明の入門書である（１）は、土器の分析、遺跡調査、線文字Ｂの解読、はてはエーゲ海の沈没船の発見など、今なお可能な復元は徹底的に試みるという迫力に満ちている。「ミケーネ文