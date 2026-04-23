©GettyImages主人公に見えないもの、主人公にしか見えないことの存在を指摘他の誰にもない語りの声を、蝉谷めぐ実は持っている。持っているのは当然で、出処が異なる。近世の芝居文化に強い関心を持ち、大学では化政期の歌舞伎をテーマとして卒論を書いた。おそらくはその延長で実作を志したのであり、戯作文学の文体が身体に入ってくるのは当然の理であった。第10回日本歴史時代作家協会賞新人賞、第27回中山義秀文学