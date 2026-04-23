春は花粉症の人にとっては辛い季節。デートの相手が花粉症だったとしたら、どんな点に気をつけたらいいのでしょう。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、デート中のどんな気遣いが男性に喜ばれるのか聞いてみました。【１】デートの帰り際、「花粉で辛いところゴメンね。でも楽しかった」と男性をフォローする。「花粉症で辛いのにデートしてくれたことに感謝」（２０代女性）という意見のように、デートの帰り際