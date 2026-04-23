日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２３日、ミラノ・コルティナ五輪（２月）のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、年間最優秀に相当するＪＯＣ杯（日本オリンピック委員会）を２年連続で受賞したことを報じた。また、東京運動記者クラブ・スケート分科会が選出する「スケーター・オブ・ザ・イヤー」にも選出。３度目の受賞は、羽生