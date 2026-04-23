◆米大リーグレッドソックス１―４ヤンキース（２２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠のヤンキース戦で３試合ぶりのベンチスタート。ヤンキースの先発左腕フリードが８回まで３安打無失点、９回も左腕ヘッドリックが登板して最後まで出番なく４試合ぶりの欠場となった。吉田のベンチスタートはチーム２４試合で１４度目だった。現地２０日のタイガース戦