◆米大リーグカブス―フィリーズ（２２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が本拠でのフィリーズ戦に「４番・右翼」で先発出場し、２点をリードした５回１死一塁の３打席目に、２試合連発となる２号２ランを放った。今季１号からの２戦連発で量産モードに入ってきた。２打席目までは見逃し三振、二ゴロ併殺打に倒れていた誠也。４―２とリードした５回の３打席目に、１ストライクか