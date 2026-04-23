この夏のスタイリングに、ひとさじの遊び心をプラスしてくれる注目アイテムが登場。JOURNAL STANDARDとPretty Goodのコラボレーションによる別注キャップは、レトロな音楽カルチャーを感じさせるデザインと、現代的なセンスが融合した特別な一品です。シンプルコーデに映える存在感で、毎日のファッションをぐっと引き上げてくれる予感♡自由でポジティブな夏スタイルを楽しみたい方にぴったりです。 別