◇ナ・リーグカブス-フィリーズ（2026年4月22日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が22日（日本時間23日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。2打数無安打後、4-2の5回1死一塁の第3打席で2戦連発となる2号2ランをマークした。実況が打った瞬間に「クラッシュ!」と叫んだ強い打球は、ライナー性で左中間に飛び、左翼席最前列に勢いよく飛び込んだ。打球速度104．1キロ（約168キロ）、飛距離388フィート