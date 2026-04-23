アメリカのEV＝電気自動車大手・テスラは、今年1月から3月期の決算を発表しました。営業利益が前の年の同じ時期と比べて2倍以上となるなど、増収増益となりました。テスラは22日、今年1月から3月期の決算を発表し、営業利益は前の年の同じ時期と比べ2.4倍となる9億4100万ドル（およそ1500億円）でした。売上高は16％増の223億8700万ドル、純利益は17％増の4億7700万ドルで、増収増益となっています。前年にはイーロン・マスクCEOが