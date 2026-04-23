AIの需要拡大を背景に、「データセンター」建設の波が押し寄せている。社会を支える新たな基盤として期待が高まる一方で、電力や水資源、騒音、情報開示のあり方などをめぐり、地域住民の不安や反発も各地で顕在化している。急拡大するデータセンターは、地域社会とどのように向き合い、共存への道を探っているのか。世界のデータセンターの約13％が集まるアメリカ・バージニア州北部で、最新型のデータセンターの取り組みを取材し