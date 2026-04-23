若い世代の間で広がる「NISA貧乏」という言葉。将来に備えて積立投資を優先するあまり、今の楽しみや経験を後回しにしてしまう人も少なくありません。しかし、実はこうした価値観はそれほど新しいものではありません。かつて早い段階から投資に取り組み、数千万円、さらには1億円を超える資産を築いた人たちの中にも、同じような選択をしてきた人はいます。本記事では、多額の資産を築きながらも、70代になって「ある後悔」を抱え