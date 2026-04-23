私（エトウカナ、30代）は夫（トモキ、40代）と小4の息子（ダイキ）との3人暮らし。息子の希望でAという野球の強豪チームに入会し、私は親会という親のサポート組織で子どもたちの送迎などの役割を担っていました。しかしレギュラーになれなかった息子は一気に野球への熱が冷め、わずか数か月で退会を決めます。私が親会に退会することを知らせると、代表（アイダ、40代）と副代表（イノウエ、30代）から休会中の差し入れ費用とし