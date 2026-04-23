「飲食店で、配膳の順番や同じ料理の見栄えなど、男性と女性で扱いが違う」というSNS投稿が話題となりました。ジェンダーフリーが提唱されて久しいですが、日常における“無意識の男女差”はまだ存在するようです。あからさまな差別ではなくとも、日々の生活のなかで感じる「扱いの違い」は、子育てや仕事、外出先などさまざまな場面に存在しているのではないでしょうか。そこでママスタセレクトでは、「日常で男女差別を受けたこ