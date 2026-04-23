＜シェブロン選手権事前情報◇22日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞日本ツアーからふたりの“刺客”が海外メジャー初戦に参戦する。佐久間朱莉と神谷そら。昨年のメルセデス・ランキング1位、2位の資格で出場権を得た。ともに、このカテゴリーの存在を知ったのは、シーズン開幕直前だったという。【写真】これが新コースに用意された新たな池です佐久間は「正直知らなくて…。（世界ランキングで）40