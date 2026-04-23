昨年から始まった国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」。他の大会と違う、最大の特徴といえばやはりプロアマの権利を誰でも購入できることでしょう。一体どれくらい楽しめるのか、メディア体験ラウンドに参加してきたので、何がどうすごいのか？ レポートします。【写真】大岩プロの超ショートトップスイングを間近で撮影！カートでおしゃべりできて写真も動画も撮り放題今回一緒に回ってくださったのが、昨年の「カシオワール