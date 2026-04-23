岩手県大槌町で複数発生した山林火災は、一夜が明けた、きょうも延焼しています。現場から中継です。岩手県大槌町の火災現場が見渡せる高台です。町内ではきのう、2か所で山林火災が発生し、現在も延焼が続いています。ここから見えるのは、吉里吉里地区を中心に延焼している火災です。ただ、白い煙に覆われ状況が見えません。時折、灰も降ってきます。県によりますと、焼失面積は小鎚地区の火災がおよそ15ヘクタール、吉里吉里地