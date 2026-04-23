性的搾取や強制労働など「人身取引」に関する事件の被害者の人数が、過去5年で最多になったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁によりますと、去年1年間に全国で性的搾取や強制労働などの「人身取引」事件で被害を受けた人が前の年よりも14人増えて77人に上り、過去5年で最多となりました。77人のうち、▼日本人が66人、▼フィリピン国籍が10人、▼タイ国籍が1人で、日本人が8割以上を占め、日本人の被害者のうち、およそ7