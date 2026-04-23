◇インターリーグメッツ−ツインズ（2026年4月22日ニューヨーク）メッツのフランシス・リンドア内野手（32）が22日（日本時間23日）、本拠でのツインズ戦に「4番・遊撃」で先発出場も5回の守備から負傷交代した。リンドアは1−1の4回1死の第2打席で、三塁強襲の内野安打を放って出塁。次打者・アルバレスの二塁打で一塁から激走し、最後は本塁クロスプレーとなりながらもセーフをもぎ取り、勝ち越し点を奪った。ただ、