拾った健康保険証で他人になりすまし病院の受診を繰り返していたとみられる兵庫県の住職の男が、警視庁に逮捕されたことが分かりました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市の住職・広利輝和容疑者（55）です。広利容疑者は今年2月、大阪市内の病院の皮膚科と薬局で他人の健康保険証を使い、診療や薬の処方を受けた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、保険証は2024年1月ごろ、台東区上野で60代の男性が落とした