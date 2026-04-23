きょうの東京株式市場で、日経平均株価は史上初めて6万円の大台を突破しました。混迷を極める中東情勢とはうらはらに、日経平均株価はついに6万円の大台を突破しました。記者「午前9時6分です。日経平均株価、史上初めて6万円を突破しました」節目を超えたのは取引開始から6分後のことで、歴史的な瞬間に都内の証券会社は大きな盛り上がりを見せました。ただ、この株高を演出しているのは、かぎられたわずかな銘柄です。半導体やAI