「6万円台」が23日午前にX（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。東京株式市場で同日午前、日経平均株価（225種）が史上初めて6万円を超え、昨年10月に5万円を突破してから約半年で大台を塗り替えた。「6万円台」のほか「日経6万」も急上昇した。インターネット上では「ついに6万円台」「日本大丈夫か？」「今日の日経平均の動き、何があったんでしょうか？」「一瞬でしたが、、終値はどうだろう」「うおおおお！！