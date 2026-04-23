ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（51）が22日（日本時間23日）のジャイアンツ戦前に報道陣の取材に応じ、この試合に先発する大谷翔平投手（31）の今後の“投打二刀流”の見通しについて話した。指揮官は「彼は独特の考え方で取り組むし、常に向上しようとしている」と姿勢を改めて評価した上で「今日はチームが直近4試合で3敗している状況だから、流れをリセットして、いい投球をして勝つチャンスを作りたいという思いがある