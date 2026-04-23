ゼレンスキー氏がイラン戦争とウクライナ侵攻は二者択一の問題ではないと主張/Valentyn Ogirenko/Reuters via CNN Newsource（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領はCNNの取材に答え、イランでの戦争によってロシアのウクライナ侵攻への注目が逸（そ）れていることを認めた。その上で、イランでの衝突が終結するまでウクライナでの戦闘終結に向けた取り組みを再開できないと考えるのは「大きなリスク」だとの認識を示した。ウクラ