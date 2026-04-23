女優白須慶子（41）が、今日23日に初日を迎える呼華歌劇団の舞台「海神別荘」（東京・池袋あうるすぽっと）に出演する。泉鏡花が1914年（大正3）に発表した同名小説が原作。海神の世継ぎの公子の妻となるべく、人柱として遣わされた美女。海の中の美しい別荘で美女は故郷を思い、そして公子の制止を振り切り陸へ戻ろうとする。歌舞伎、舞台、映画で上演されてきた。全役が女性キャストのみ「珊瑚組」と、女性役を男性、男性役を女