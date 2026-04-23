マイラーズカップの人気と配当 ①人気は［４・３・１・２］。特に過去７年で６連対と、近年の安定感は目を見張るものがある。 ②人気も［２・２・２・４］と３着以内に６頭を送り込み、①②人気で３着以内30頭中14頭を占めている。③～⑤人気も複勝率30～40％をキープしている。 ⑥人気以下が連対したのは20頭中２頭だけで、⑧人気以下は３着が最高。 こ