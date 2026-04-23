一般的に言うタッチアウト！実は正式にはタッグアウト！ ランナーに直接触れるのがタッチアウト 野手がボールを持って塁や走者に触れることを「触球」という。一般的にはタッチアウトということが多いが、正式にはタッグ(TAG)アウト。 出典：『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社団法人 日本野球機構(NPB)