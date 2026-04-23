イランの首都テヘラン付近や、シャフリヤール、コラージュ、チトガル、イスファハンなど各都市でも爆発音が聞かれたとの報道があり、ニューヨーク原油６月限は一時９７．２２ドルまで急伸した。ただ、対空防衛システムの演習に伴う爆発音だったもようで、６月限は９３ドル半ばまで押し戻されている。 MINKABU PRESS