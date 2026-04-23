ユニバーサルイヤフォン「IBUKI」 Brise Audioは、ケーブル着脱可能なユニバーサルイヤフォン「IBUKI」を発表した。受注生産で、6月下旬以降出荷開始予定。Standard Edition(チャコールブラック + チタニウムグレー)の価格はオープンで、市場想定価格は100万円。同社のFUGAKUのように専用アンプがセットになった製品ではなく、通常のDAPやヘッドフォンアンプで駆動できる。 なお、Bri