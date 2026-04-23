◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。今季４度目の登板で、３勝目を狙う。打っては、ロサンゼルス移転後は最長となる球団史上単独２位となる５４試合連続出塁、８戦ぶり６号に期待が集まる。ロバーツ監督は試合前、大谷が登板時