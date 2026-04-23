日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２３日、東京・後楽園ホールで２２日に行われたプロテストの合格者を発表。アマチュアで高校３冠を達成した「ザ・ドリーム」片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝が、Ｂ級（６回戦まで）で合格した。６月１０日に後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５７」でプロデビュー戦に臨む。片岡は２２日の実技試験では、アマ８冠の日本スーパーフライ級１３