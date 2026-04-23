◆米大リーグガーディアンズ０―２アストロズ（２２日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が、敵地のガーディアンズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、１回に４試合ぶりの１１号２ランを放った。デーゲームを終わった時点で村上宗隆（ホワイトソックス）、Ａ・ジャッジ（ヤンキース）に２本差をつけた。昨季の負傷から完全復活したアルバレスが４試合ぶりの特