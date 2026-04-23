スノーボード男子ビッグエアで２月のミラノ・コルティナ五輪の日本選手団第１号金メダルに輝いた木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）は２２日、都内で契約するヨネックスの祝賀会に出席した。飛躍のシーズンを振り返り「競技に熱を持って練習できたし、この１年は本当に楽しかったなと思います」と充実顔だ。五輪で一躍ヒーローになった後は、テレビなどメディアに引っ張りだこ。多忙な日々を送るが「粗品さんと絡めましたし、