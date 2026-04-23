23日、秋田市の市道でクマが目撃されました。近くには小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、23日午前6時半ごろ、秋田市河辺和田字岡村の60代の男性が、自宅前の市道を移動するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルで、目撃された場所から150メートルほどの場所には河辺小学校があります。警察が付近の住民に注意を呼びかけています。