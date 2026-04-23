ディスコは一進一退。２２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期第１四半期（４～６月）の業績予想を開示した。売上高は前年同期比１８．０％増の１０６１億円、営業利益は同２１．８％増の４２０億円、最終利益は同２４．１％増の２９５億円を見込む。増益予想を示したことを受けて安心感が台頭。高く始まったものの、利益確定売りが上値を圧迫する格好となっている。 半導体・電子業界