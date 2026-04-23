牧野フライス製作所が急落している。同社に対してはアジア系の投資ファンドであるＭＢＫパートナーズが非公開化を目的に１株１万１７５１円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する方針を示していたが、財務大臣及び経済産業大臣から公開買付者がＴＯＢの中止勧告を受けたと２３日の寄り前に発表した。軍事転用の可能性が特に高い高性能な工作機械を製造する牧野フに対する買収計画について、外為法で規定する「国の