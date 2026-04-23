ＧＭＯフィナンシャルホールディングスは反発。年初来高値を更新した。２２日取引終了後、２６年１２月期の配当予想を４２円８銭から５４円７６銭（前期５７円５８銭）に増額修正すると発表。足もとの業績動向を勘案した。これが好感されている。 あわせて第１四半期（１～３月）連結決算の速報値を明らかにした。純利益は４２億５００万円（前年同期２５億４００万円）と大幅増益で着地したもよう。株価指数の