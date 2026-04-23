ソニーフィナンシャルグループが急反落している。２２日夜の日本経済新聞電子版で、「ソニー生命保険で顧客に対する金銭詐取が発生している疑いがあることが２２日、わかった」と報じられたことが嫌気されている。ソニー生命は金融グループの中核企業で、今年３月には元営業社員が顧客との不適切な金銭の取り扱いに及んでいたことが判明していた。 出所：MINKABU PRESS