ＡＲアドバンストテクノロジは１３日、２６年８月期通期の連結業績予想を上方修正。営業利益の見通しは従来の９億６５００万円から１１億６６００万円（前期比４０．６％増）に引き上げた。 人工知能（ＡＩ）に関連する高付加価値案件を中心とした売上高の増加に加え、ＡＩ駆動開発推進による通常案件の高利益化や、プロジェクト運営・品質管理の高度化などが収益を押し上げる見通し。また、新規に採用したコンサルタント及