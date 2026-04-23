プリモグローバルホールディングスは反発。２２日に関東財務局へ提出された大量保有報告書で、投資会社ＭＩ２（東京都渋谷区）が大株主に浮上したことが判明した。保有割合は６．０４％（共同保有分を含む）で、保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としている。報告義務発生日は４月１５日。これを受けて思惑的な買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS