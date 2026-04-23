午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３６２、値下がり銘柄数は１１４８、変わらずは５８銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に鉱業、情報・通信、機械、不動産など。値下がりで目立つのはサービス、パルプ・紙、空運など。 出所：MINKABU PRESS