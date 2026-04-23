岡野バルブ製造がストップ高の１万６０００円でカイ気配となっている。２２日の取引終了後に２６年９月期の連結業績予想について、売上高を８８億６６００万円から１００億円へ、営業利益を９億６６００万円から１９億５０００万円へ、純利益を６億８９００万円から１４億円へ上方修正し、あわせて配当予想を中間２０円・期末３０円の年５０円から中間・期末各４０円の年８０円（前期６０円）へ引き上げており、これを好感した買