佐々木蔵之介が主演を務める連続ドラマW-30『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』が。7月よりWOWOWにて放送・配信されることが決定した。 参考：玉置玲央×三浦翔平×佐々木蔵之介×毎熊克哉×松下洸平『光る君へ』“最期”の名演を振り返る 本作は、現実と地続きの世界を舞台に、「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐって展開する完全オリジナルクライムサスペンス。地下駐車場で喉に4本のナイフを刺された凄惨な他殺体が発見さ