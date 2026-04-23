体調や治療状況によりワクチン接種ができない方も存在します。本章では接種禁忌となる条件や注意点を整理し、対象者が安全に生活するための知識を解説します。さらに、周囲の協力による集団免疫や代替的な感染対策についても具体的に紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会