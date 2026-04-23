食品添加物を完全に排除することは現実的ではありませんが、日常の食習慣を少しずつ見直すことで腸内環境を良好に保つことは十分に可能です。プロバイオティクスやプレバイオティクスの活用法、添加物の少ない食品を選ぶコツなど、今日から実践できる具体的な方法を、医師の視点からわかりやすくご紹介します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシ